Sankt Augustin bei Bonn Überfall auf Tankstelle am Samstagabend

Einen weiteren Überfall auf eine Tankstelle nahm am Smstagabend gegen 22 Uhr seinen lauf in Sankt Augustin bei Bonn. Bei einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in hat am Samstagabend ein Unbekannter Geld und Zigaretten erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, war der Täter durch eine schwarze Mütze und eine schwarze medizinische Maske getarnt. Außerdem hatte der Mann eine Schusswaffe bei sich. Nach der Tat entfernte er sich zu Fuß zusammen mit einer weiteren Person, die vor der Tankstelle gewartet hatte. Die Höhe der erbeuteten Tageseinnahmen wurde nicht genannt. Verletzt wurde niemand.