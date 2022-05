Vorfall in Sankt Augustin : 25-Jähriger hilft Frauen und wird angegriffen

Sankt Augustin Der Altenpfleger hatte sich im selben Waggon mit zwei jungen Frauen und drei Männern befunden. Einer der Männer sei zu den Frauen gegangen. Der Altenpfleger habe daher darum gebeten, die Frauen in Ruhe zu lassen. Dafür soll er Schläge kassiert haben.

Ein 25-Jähriger ist in Sankt Augustin nach Polizeiangaben zwei Frauen helfend zur Seite gesprungen und danach selbst zum Opfer geworden. Der Vorfall habe sich Sonntagmorgen in einer S-Bahn in Richtung Siegburg zugetragen, teilten die Beamten am Dienstag mit. Der Altenpfleger habe sich im selben Waggon mit zwei jungen Frauen und drei Männern im Alter von 21 bis 37 Jahren befunden - die späteren Tatverdächtigen. Einer der Männer sei zu den Frauen gegangen, die aber offensichtlich kein Interesse gezeigt hätten. Der Altenpfleger habe daher darum gebeten, die Frauen in Ruhe zu lassen.