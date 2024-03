Unfall in Sankt Augustin 22-Jähriger von Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

Ein Fußgänger ist am späten Samstagabend in Sankt Augustin im Rhein-Sieg-Kreis von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 22-Jährige habe die Gleise an einem Straßenbahnübergang trotz geschlossener Schrankenanlage überqueren wollen, teilte die Polizei mit.