Sandro Mattiolis Buch „Germafia“ Mafia in NRW – Die unsichtbare Gefahr

„Die Tat war die aufsehenerregendste, es folgten keine annähernd so brutalen“, sagt Mattioli. Dia Mafia ist wieder unsichtbar geworden. Das hat nach Überzeugung des Autors aber nicht damit zu tun, dass sie nicht mehr präsent ist. „Die Mafia ist in Deutschland seltsam ortlos“, schreibt er. „Sie ist quasi geschichtslos, weil niemand ihre Geschichte aufschreibt.“ Und diese Geschichte will Mattioli in seinem Buch erzählen. Er beschreibt, wie die Strukturen der Mafia in Deutschland oft unerkannt bleiben und was getan werden müsste, um die Organisation wirkungsvoll zu bekämpfen.