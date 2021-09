Schuhmacher aus Vreden : Sandalen für die wohl weltgrößten Füße kommen aus dem Münsterland

Vreden Jeison Rodriguez aus Venezuela hat wegen einer Krankheit Schuhgröße 69 - und bekommt bald neue Schuhe aus dem Münsterland. Das katholische Hilfswerk Adveniat will dafür sorgen, dass die Schuhe bald ankommen.

Mit mehr als 40 Zentimetern sind sie lang wie ein Bierkasten: Der Mensch mit den laut Guinnessbuch der Rekorde größten Füßen der Welt bekommt bald ein neues Paar Sandalen aus einer Schuhmacherwerkstatt im Münsterland - in Schuhgröße 69. Seit vielen Jahrzehnten beschenkt der Schuhspezialist Georg Wessels aus Vreden die größten Menschen der Welt mit passendem Schuhwerk. Am Dienstag übergab er in Essen ein Paar schwarze Ledersandalen an das katholische Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat, damit die Riesenschuhe den Weg zu Jeison Rodriguez nach Maracay in Venezuela finden.