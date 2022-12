Verdacht auf Brandstiftung 2000 Strohballen brennen bei Paderborn ab – 70.000 Euro Schaden

Am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr meldeten mehrere Zeugen Polizei und Feuerwehr den Brand von Stroh auf dem Gelände eines Bauernhofs in Salzkotten im Kreis Paderborn. In der Nacht zu Freitag sind dann fast 2000 Strohballen a`250 Kilo abgebrannt.