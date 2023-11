Salzgrotte, Sauna und mehr Heilende Orte in NRW für die Erkältungszeit

Mit den fallenden Temperaturen startet bekanntlich die Erkältungszeit. Ob am Arbeitsplatz, in der Bahn oder im Supermarkt – überall wird geschnieft und geschnäuzt. Um Symptome wie Halsschmerzen und Husten zu lindern, decken sich die meisten mit Medikamenten ein oder greifen zu Haushaltsmitteln. Doch es gibt auch erholsame Orte in NRW, die dabei helfen können, wieder gesund zu werden.