Tödliche Pilzerkrankung Salamanderpest breitet sich in NRW aus

Bei Biologen und Naturschützern wächst die Sorge über die Ausbreitung des sogenannten Salamanderfressers, einem Hautpilz, der Amphibien befällt und zu dramatischen Populationsrückgängen des Feuersalamanders führt. 2013 in Asien erstmals beschrieben, wird der Pilz namens Batrachochytrium salamandrivorans – kurz: Bsal – immer häufiger auch in Europa nachgewiesen, mit einem Schwerpunkt in NRW. Dies teilt der Naturschutzbund Deutschland (NABU) mit. Der Pilz befällt die Haut der Amphibien. Eine Infektion führt insbesondere beim Feuersalamander zum Tod. Die Krankheit hat bereits in den Niederlanden und Belgien zu dramatischen Bestandseinbrüchen beim Salamander geführt.