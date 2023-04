Polizei gibt Motorradfahrern Tipps zum Saisonstart „Viele Biker müssten erst einmal an ihrer Fitness arbeiten"

Mit den ersten längeren Schönwetterperioden starten in der Regel auch die Motorradfahrer in die Saison. Beliebt sind vor allem kurvenreiche Strecken in der Eifel, im Oberbergischen oder im Sauerland. Dabei gilt oft: Der Weg ist das Ziel. Gerade nach der Winterpause lauern dort aber auch Gefahren. „Besucher aus dem Rheinland oder dem Ruhrgebiet unterschätzen häufig die Kurven bei uns im Sauerland“, sagt Christof Hüls, Sprecher der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis. Mit dem Unfallatlas des Statistischen Bundesamts lässt sich ablesen, wie unfallträchtig eine Straße ist. Zwar war die Zahl der Motorradunfälle in NRW zuletzt leicht rückläufig. Regional sieht das jedoch anders aus. So kam es allein im Märkischen Kreis im vergangenen Jahr zu 194 Unfällen mit Motorradfahrern, im Vorjahr waren es noch 160 gewesen – ein Anstieg um 22,5 Prozent. Fünf Biker verunglückten dabei tödlich. Hüls: „Deshalb versuchen wir mit verschiedenen Ansätzen, diese Zahlen zu senken.“