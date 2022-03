Süden von NRW betroffen : Der Saharastaub kehrt zurück

Staub aus der Sahara bedeckt nach einem Regen die Heckklappe eines Autos. Foto: dpa/Sophie Brössler

Düsseldorf Zwei Wochen nach den letzten Staubwolken treibt der Wind wieder Sand aus der Sahara nach Deutschland. Die Konzentration ist zwar diesmal geringer, aber nach Regenfällen könnten örtlich schon schmutzige Schlieren zurückbleiben.

Betreiber von Waschstraßen dürfen sich freuen: Es liegt wieder Staub in der Luft und nach dem nächsten Regenguss möglicherweise auch auf vielen Autos. Wie schon vor zwei Wochen transportieren Höhenströmungen feinen Sand aus der Sahara nach Europa. Betroffen ist diesmal vor allem der Süden Deutschlands, Bayern und Baden-Württemberg. „Aber auch in Nordrhein-Westfalen ist eine gewisse Lufttrübung zu beobachten“, sagt David Bötzel, Meteorologe beim Deutschem Wetterdienst. Der Staubanteil sei zwar geringer als beim letzten Mal, könne aber durchaus dafür sorgen, dass der Himmel etwas milchig erscheine. Bötzel: „Und wenn es in der Nacht auf Mittwoch und am Mittwoch im Süden von NRW etwas regnet, können schon Staubschlieren auf den Autos zurückbleiben.“

Das Phänomen entsteht, wenn bodennahe Turbulenzen gewaltige Mengen Sand in der Wüste Nordafrikas aufwirbeln. Die Partikel steigen bis zu fünf Kilometer in die Atmosphäre und können dort bis zu einem halben Jahr schweben. Bei gewissen Wetterlagen wird der Staub dann innerhalb weniger Tage bis nach Mitteleuropa gepustet – vor allem zwischen März und Juni sowie Oktober und November. Das passiert zwischen fünf und 15 Mal im Jahr, bleibt jedoch oft unbemerkt, ja nach Staubkonzentration. Liegt besonders viel Staub in der Luft, ist es selbst bei wolkenlosem Himmel ungewöhnlich dämmrig, der Himmel gelb, rot oder braun verfärbt, die Sonne trüb wie hinter Milchglas.

Ob der Staub gesundheitlich bedenklich ist, daran scheiden sich die Geister. So rät der deutsche Allergie- und Asthmabund von Sport im Freien ab, vor allem für vorbelastete Menschen. Der Saharastaub sei nicht gefährlich, betont dagegen das Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung Freiburg. Die Feinstaubbelastung sei durch den Saharastaub zwar erhöht und auch das Wohlbefinden könne dadurch beeinträchtigt werden, die Partikel würden aber schon im Rachenbereich abgestoßen. Für unbedenklich hält auch der DWD den Saharastaub. Wie auch immer: Die als Corona-Infektionsschutz zu tragenden FFP2-Masken schützen auch vor Saharastaub im Körper.

Positiv kann sich der Staub auf Pflanzen auswirken, weil er Spurenelemente wie Phosphor, Eisen, Magnesium und Kalzium enthält und damit nährstoffreich ist. In Südamerika, wohin der Saharastaub regelmäßig durch Höhenwinde verfrachtet wird, dient er als Dünger – etwa für die Regenwälder des Amazonas. Aber auch Spaniens Böden profitieren spürbar vom Kalcium und Magnesium aus der Wüste. Pro Jahr werden etwa eine Milliarde Tonnen Staub verblasen.

Hierzulande ist der Staub vor allem lästig, weil er Dreck hinterlässt. Allerdings erwartet Bötzel keine großen Regenmengen, betroffen ist zudem vor allem der Süden von NRW. Der Niederschlag zieht am Mittwoch ab, danach bleibt es bis zum Wochenende eher trocken, nur gelegentliche Schauer sind möglich. Dazu wird es wieder deutlich kälter, nachts sogar frostig. „Vor allem in der Nacht zu Freitag und zu Samstag ist verbreitet mit Frost zu rechnen“, sagt Bötzel. Die Temperaturen würden sich in diesen Nächten im Bereich von minus zwei bis minus fünf Grad bewegen. Erst in der kommenden Woche soll es wieder milder werden – dafür aber auch wechselhafter.

