Bundesgerichtshof hat entschieden Säureattacke auf Manager in Haan – zweites Urteil rechtskräftig

Nach einer Säureattacke auf den Energie-Topmanager Bernhard Günther in Haan bei Düsseldorf ist auch das Urteil gegen den zweiten Täter rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verwarf die Revision des Mannes, der im Februar vom Landgericht Wuppertal wegen schwerer Körperverletzung zu elf Jahren Haft verurteilt worden war. Das teilte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe mit. Das Urteil des Landgerichts enthalte keine Rechtsfehler. (3 StR 279/24)