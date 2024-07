Verdächtiger festgenommen Säureangriff in Bochumer Café – ein Schwerverletzter

Der Mann habe einen Gast, der an einem Tisch saß, mit einer säurehaltigen Flüssigkeit übergossen, hieß es in einer Pressemitteilung der Polizei. Das Opfer sei schwer verletzt worden. Auch eine Frau, die demnach am selben Tisch saß, sowie eine Kellnerin wurden verletzt. Bei den beiden anderen Verletzten infolge der Attacke habe es sich wahrscheinlich um weitere Gäste des Cafés gehandelt, sagte ein Sprecher am späten Abend. Ob sie direkt von der Säure getroffen wurden oder später damit in Berührung kamen, war zunächst unklar. Alle kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus.