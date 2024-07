Säureangriff in Bochum Café Opfer und Angreifer kannten sich wohl nicht

Nach dem Säureangriff in einem Café in Bochum halten sich die Ermittler zu den Hintergründen der Tat weiter bedeckt. Der 43-jährige mutmaßliche Täter sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Er bestreitet die Tat und schweigt ansonsten zu den Vorwürfen. Einsatzkräfte konnten ihn unmittelbar nach der Tat am Sonntag festnehmen, nachdem Zeugen ihn verfolgt hatten.