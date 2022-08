Tat in Saerbeck : 26-Jähriger nach mutmaßlicher Tötung von Nachbarin in Untersuchungshaft

Weil er seine 25-jährige Nachbarin umgebracht haben soll, sitzt ein 26-Jähriger aus Saerbeck im Kreis Steinfurt in Untersuchungshaft. Die Leiche der Frau war am Dienstagmorgen in einem Gebüsch gefunden worden.

Ein 26-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft, weil er seine 25 Jahre alte Nachbarin in Saerbeck (Kreis Steinfurt) umgebracht haben soll. Am Mittwoch sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Bei der Obduktion wurden demnach Würgemale und Schnittverletzung am Hals sowie Stichverletzungen im Bauch der Frau gefunden.

Die 25-Jährige war zuletzt Sonntagmorgen gesehen worden, am Dienstagmorgen wurde dann ihre Leiche in einem Gebüsch entdeckt. Polizisten befragten Freunde und Nachbarn der Frau und stießen auf den 26-Jährigen, der sich in Widersprüche verstrickte. Bei einer Vernehmung gab er laut den Ermittlern zu, die Frau getötet zu haben. Er wurde am Dienstag festgenommen.

Laut Polizei soll die Frau „Beziehungsabsichten“ des Mannes abgelehnt haben. Es wird aber noch weiter zu den Hintergründen der Tat und dem genauen Tatgeschehen ermittelt.

