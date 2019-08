Ersatzverkehr mit Taxen : Probleme für Bahnpendler zwischen Mönchengladbach und Neuss am Montagmorgen

Probleme für Bahnpendler zwischen Mönchengladbach und Neuss am Montagmorgen

Düsseldorf Bahnpendler auf den Linien S8 und RE4 zwischen Mönchengladbach und Neuss kommen am Montagmorgen nicht so voran wie sonst. Wegen eines Notarzteinsatzes ist die Strecke gesperrt, Züge fallen aus oder werden umgeleitet.

Darüber informierte die Deutsche Bahn in NRW am Morgen auf Twitter. Zwischen Mönchengladbach und Neuss könnten wegen des Notarzteinsatzes in Büttgen keine Züge fahren. Betroffen seien davon die Linien S8 und RE4. Teils würden Züge ausfallen, es gibt Verspätungen.