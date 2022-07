Nach vielen Ausfällen : S-Bahnen in NRW sollen ab Montag wieder fahren

In NRW sind mehrere S-Bahnlinien ausgefallen. Foto: Simon Janßen

Düsseldorf Nachdem in den vergangenen Tagen mehrere S-Bahn-Linien im Rheinland ausgefallen sind, soll der Betrieb ab Montag wieder laufen. Einzelne Zugausfälle sind aber weiter möglich. Unter anderem sind der Raum Düsseldorf, Neuss und Köln betroffen.

Krankheitsfälle in der Belegschaft hatten bei der Deutschen Bahn in NRW erneut für viele Ausfälle und Unmut bei Fahrgästen gesorgt. Am Montag soll der Betrieb jedoch wieder normal anlaufen. Das sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn unserer Redaktion. Demnach verkehren die S-Bahn-Linien S8, S11, S12 und S13/S19 dann wieder. Sie waren aufgrund massiver, kurzfristiger Krankmeldungen in den Leitstellen ausgefallen, so die Bahn. Aufgrund des weiterhin hohen Krankenstandes auch bei Triebfahrzeugführern könne es aber noch vereinzelt zu Zugausfällen kommen, meldet die Bahn. Fahrgäste sollen sich über die Fahrplanauskunft unter www.bahn.de informieren.

Auch am Wochenende sind die genannten S-Bahnen im Rheinland noch von den Ausfällen betroffen. In den vergangenen Tagen und Wochen hatte es mehrere ähnliche Meldungen gegeben. Beim RE49, der RB32 und der S6 fallen Züge sogar über Wochen hinweg bis Anfang August aus. Für die gestrichenen S-Bahn-Verbindungen gab es einen Ersatzverkehr. dennoch sorgten die Ausfälle bereits am Freitag für Chaos auf den Bahnsteigen, volle Züge und genervte Fahrgäste.

DB Regio hat schon länger mit hohen Krankenständen zu kämpfen, zuletzt aber auch auf eine „Joboffensive“ hingewiesen: In diesem Jahr wolle man in Deutschland rund 24.000 neue Mitarbeiter rekrutieren. Eine dpa-Umfrage Anfang Juli ergab, dass auch viele andere Verkehrsunternehmen in NRW mit Personalausfällen zu kämpfen haben. Im Gegensatz zu diesen lege DB Regio aber immer wieder ganze Strecken still, anstatt zumindest einen Stundentakt anzubieten, kritisierte Pro Bahn.

(mit dpa)