Ryanair-Streik im September 2018 trifft auch Weeze, Köln und Düsseldorf

Weeze Deutsche Mitarbeiter von Ryanair haben mit einem 24-stündigen Streik begonnen. Auch in NRW streicht die irische Billig-Airline deshalb Flüge.

Der Streik bei der Fluggesellschaft Ryanair wird am Mittwoch auch Passagiere in Nordrhein-Westfalen treffen. Am Flughafen Köln/Bonn hat der irische Billigflieger 20 seiner geplanten 56 Starts und Landungen gestrichen, wie der Airport am Dienstag mitteilte. Auch der Airport Weeze am Niederrhein wird von dem Streik getroffen. Dort fallen nach Angaben eines Sprechers 12 der 28 Ryanair-Flüge von und nach Weeze aus.