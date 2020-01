Weiterer Vorfall nach Kohleausstieg : Unbekannte stecken Trafostationen am Hambacher Forst in Brand

Unbekannte stecken Trafostationen am Hambacher Forst in Brand

Kerpen RWE-Mitarbeiter haben die brennenden Trafo-Häuser am Hambacher Forst am späten Sonntagabend entdeckt. Es ist nicht der erste Zwischenfall, obwohl der Fahrplan für einen Kohleausstieg feststeht.

Bund, Länder und Energiekonzerne hatten sich am Donnerstag auf einen Fahrplan für den Kohleausstieg geeinigt. Ein Teil des Kompromisses: Der umkämpfte Hambacher Forst soll erhalten bleiben. Die Besetzer des Waldes am Braunkohletagebau lassen aber noch offen, ob sie den Hambacher Forst verlassen wollen oder nicht. Aus ihrer Sicht ist der Wald noch nicht gerettet.

Am Sonntagabend gegen 21.50 Uhr wurde der Polizei ein weiterer Vorfall am Hambacher Forst gemeldet. RWE- Mitarbeiter fanden demnach zwei aufgebrochene und in Brand gesteckte Trafohäuser auf einem Feld an der Berrendorfer Straße. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.