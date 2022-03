Cyber-Attacken aus Russland : Die virtuelle Gefahr aus Moskau

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen steht zunehmend im Visier von Cyber-Attacken. Das Landeskriminalamt hat Beweise, dass ein Großteil der Angriffe aus Russland kommt; die Täter sitzen demnach im Raum Moskau. Ein LKA-Ermittler über die virtuelle Gefahr aus Russland.

Unternehmen, Regierungen und selbst Krankenhäuser geraten zunehmend in den Fokus von kriminellen Hackern. Dem Landeskriminalamt liegen Beweise vor, dass die Täter oftmals im Raum Moskau sitzen. Im Interview mit unserer Redaktion spricht Kriminaldirektor Thomas Sawatzki (55), Dezernatsleiter im Cyber-Recherche- und Fahndungszentrum beim LKA, über die Strukturen der Szene und über mögliche Verbindungen in den Kreml.

Sawatzki Es ist tatsächlich so, dass Deutschland und somit auch NRW bereits seit Jahren mit Cyberangriffen überzogen wird. Leider mit steigender Tendenz. Seit zwei Jahren gibt es insgesamt deutlich mehr hochwertige Cyberattacken. Wir haben im Zuge unserer Ermittlungen eindeutige Beweise ermitteln können, dass ein Teil der Angriffe auf eine russische Täterschaft zurückzuführen ist. So haben wir zum Beispiel Hinweise generieren können, dass die Angreifer im Moskauer Raum zu verorten sind.

Sawatzki Wir greifen zum einen auch auf Statistiken von Service- und Sicherheitsdienstleistern zurück, die von betroffenen Firmen nach einem Cyberangriff als „Incident-Handler“ in Anspruch genommen werden. Zum anderen werten wir polizeieigene Statistiken aus. Es gibt ein großes Dunkelfeld, das aber erhellt worden ist durch wissenschaftliche Studien. Und da erkennen wir ganz eindeutig, dass die Kurve ganz deutlich nach oben gegangen ist in den vergangenen zwei Jahren. Unserer Prognose: Das wird so weitergehen. Da sind wir uns einig.

Sawatzki Die Täter orientieren sich am Unternehmensumsatz und richten danach ihre Forderungen aus. Bei großen Unternehmen gehen die Summen schnell in die Millionenbeträge. Die Bezahlung erfolgt dann in einer Kryptowährung. Die Rückverfolgung dieser Zahlungswege ist nicht so einfach wie bei einer Banküberweisung.