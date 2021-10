Renommierte Auszeichnung : Rumänischer Präsident Iohannis mit Karlspreis geehrt

Aachen Für seine Verdienste um die Einheit Europas ist der rumänische Präsident Klaus Iohannis am Samstag in Aachen mit dem Internationalen Karlspreis geehrt worden. "Die Union ist heute mehr denn je auf Einheit, Solidarität und Zusammenhalt angewiesen [...]“, sagte er.

Rumäniens Präsident Klaus Iohannis ist am Samstag in Aachen mit dem Internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden. Der 62-Jährige wurde für seinen Einsatz für Freiheit und Demokratie, den Schutz von Minderheiten und kulturelle Vielfalt geehrt. In der Festrede sagte der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, Iohannis verkörpere als rumänischer Staatsmann aus der deutschsprachigen Minderheit seines Landes das europäische Motto der Einheit in Verschiedenheit - und dies in einer Zeit, in der Identitäten manchmal missbraucht würden.