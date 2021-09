Verleihung in Aachen : Rumäniens Präsident bekommt am Samstag den Karlspreis

Rumäniens Präsident Klaus Iohannis bekommt am Samstag den Karlspreis verliehen. Das Bild zeigt ihn im September in New York. Foto: AFP/SPENCER PLATT

Aachen Die Corona-Pandemie hat auch den Terminplan der Verleihung des Aachener Karlspreises kräftig durchgeschüttelt. An diesem Samstag wird Rumäniens Staatspräsident Klaus Iohannis als herausragender Streiter für europäische Werte mit dem renommierten Preis geehrt.

Am Samstag gibt es im prachtvollen Krönungssaal des Aachener Rathauses eine abgespeckte Zeremonie. Der Festredner hat keine weite Anreise: Es ist EU-Ratspräsident Charles Michel aus Brüssel. Rumäniens Staatspräsident wird als Brückenbauer zwischen Ost und West geehrt. „In einer Zeit, in der die Rechtsstaatlichkeit auch in Teilen Europas, nicht zuletzt in Teilen Mittelost- und Südosteuropas immer stärker unter Druck gerät, macht das Beispiel, das Klaus Iohannis gibt, Hoffnung“, erklärte die Stadt wenige Tage vor der Verleihung.