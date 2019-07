65 Meter hoch, 1830 Meter lang : Ruhrtalbrücke zwischen Düsseldorf und Essen wird abgerissen und neu aufgebaut

Düsseldorf Die Ruhrtalbrücke zwischen Düsseldorf und Essen wird abgerissen und neu gebaut. Das teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Donnerstag mit. Der Abriss soll aber nicht vor 2024 beginnen.

Die 1966 fertiggestellte Ruhrtalbrücke, über die die A52 führt, ist mit 1830 Metern die längste Straßenbrücke aus Stahl in Deutschland. Das imposante Bauwerk hat eine Höhe von 65 Metern und liefert den Autofahrern einen atemberaubenden Blick über das malerische Ruhrtal.

Man befinde sich in einer sehr frühen Planungsphase, betonte die Sprecherin. Zunächst werde eine Machbarkeitsstudie erstellt, wie genau das Projekt umgesetzt werden soll. Danach kämen die Genehmigungsverfahren. Vor 2024 werde nicht mit dem Bau begonnen. Die neue Brücke wird sechsspurig sein. Straßen.NRW will mit der frühzeitigen Bekanntgabe die Bevölkerung mit in das Projekt nehmen, hieß es weiter.