Ruhrgebiet: Wirtschaft klagt über Fachkräftemangel und abgeschwächten Exportboom

Arbeiter in einer Stahlfabrik (Symbolbild). Foto: dpa/Uncredited

Dortmund Im Ruhrgebiet haben die Unternehmen zunehmend Probleme, ihren Bedarf an Fachkräften zu decken. In der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern der Region bezeichneten mehr als 55 Prozent der Firmen den Fachkräftemangel als ihr größtes Risiko.

Vor einem Jahr hätten noch weniger als 50 Prozent der Unternehmen den Fachkräftemangel als so gravierend eingestuft, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht. Demnach plant jedes vierte Unternehmen im Revier seine Beschäftigtenzahl aufzustocken.