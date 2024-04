Großeinsatz in NRW Verdacht auf Clankriminalität – neun Objekte im Ruhrgebiet kontrolliert

„Wir wollen mit den Kontrollen an mehreren Stellen für Unruhe sorgen und Strukturen aufhellen. Sind hier Leute, die keine Aufenthaltsgenehmigung haben, werden Steuern ordentlich abgeführt oder gibt es hier Geldspielautomaten, die nicht zugelassen oder manipuliert sind? Am Ende soll allen klar sein, dass jeder noch so kleine Verstoß geahndet wird. Denn hier bei uns gelten Recht und Gesetz“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU), der sich vor Ort ein Bild von den Durchsuchungen gemacht hat.