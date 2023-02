Faszination verfallener Bauwerke Vergessene Zeugen der Industriekultur im Ruhrgebiet

Nicht nur soll das Hotel Volksgarten in Oberhausen, gelegen inmitten eines Grüngürtels am Volksgarten, das schlechteste Hotel in Deutschland gewesen sein. Auch ein Mord soll sich hier zugetragen haben. Die erste Betreiberfamilie wurde demnach von einer Bande überfallen, mit ihren Kindern im Keller gefoltert und schließlich ermordet. Von einer anderen Familie übernommen, wurde das Hotel schließlich heruntergewirtschaftet. In Betrieb war es von 1910 bis 2014. Seitdem steht es leer. Der Villa haben Vandalismus und Feuer stark zugesetzt.