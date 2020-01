Himmel über Gelsenkirchen : Warum im Ruhrgebiet auch über Nacht das Licht an war

Gelsenkirchen In Teilen des Ruhrgebiets war am Montagabend ein heller Lichtschein zu sehen. Die Feuerwehr gibt Entwarnung. Die Bürger müssen sich keine Sorgen machen.

Dutzende besorgte Bürger riefen am Abend wegen eines riesigen Feuerscheins über dem nördlichen Ruhrgebiet bei den Feuerwehren in Gelsenkirchen, Bochum, Recklinghausen und Oberhausen an. Die Ursache war aber kein Großbrand, sondern die Gasfackel einer Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven.