„Wir sind mehr“ in Chemnitz: Ruhrbischof Overbeck fordert Einsatz gegen rechte Hetze

Essen Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck hat nach den fremdenfeindlichen Demonstrationen in Chemnitz dazu aufgerufen, aus der Schockstarre und der eigenen Komfortzone herauszukommen.

Die Initiative „#wirsindmehr“ in den sozialen Netzwerken sei ein Anfang, sagte Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck am Dienstag in Essen. Gleichzeitig ermunterte er in Anlehnung an die Initiative die demokratisch gesinnte Mehrheit in Deutschland, auch in der Öffentlichkeit Position für Frieden und Freiheit zu beziehen.