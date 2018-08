Ruhrbahn in Essen: U-Bahn-Verkehr durch Rauchschwaden gestört

Essen Durch einen Kabelbrand zogen am Samstagmittag Rauchschwaden durch mehrere U-Bahn-Schächte in Essen. Es gab massive Probleme im Nahverkehr.

An der der U-Bahn-Haltestelle am Rheinischen Platz in Essen hat gegen 12 Uhr ein Kabelbrand durch einen technischen Defekt einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Durch die starke Rauchentwicklung und den Sogeffekt in den U-Bahn-Strecken verbreiteten sich die Schwaden auch in die benachbarten Bahnhöfe, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Haltestellen mussten deshalb geräumt werden.