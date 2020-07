Einstimmig beschlossen : Ruhr-Uni Bochum legt keine Prüfungen mehr auf religiöse Feiertage

Bochum Der Senat der Hochschule in Bochum verabschiedete einstimmig eine Resolution, Prüfungstermine nicht mehr auf hohe Feiertage zu legen. Dies könnte etwa orthodoxen Juden zugute kommen, die am Schabbat ein Schreibverbot haben.

An der Ruhr-Universität Bochum sollen künftig keine Prüfungen mehr an religiösen Feiertagen stattfinden. Das habe der Senat in einer einstimmig verabschiedeten Resolution beschlossen, teilte die Hochschule am Mittwoch mit. „Die Ruhr-Uni geht damit als religionssensible und Diversität achtende Universität bundesweit vorbildhaft voran“, erklärte die evangelische Theologieprofessorin Isolde Karle, die die Resolution initiiert hat.