Auffälliger Geruch Cannabisplantagen mit hunderten Pflanzen im Kreis Soest entdeckt

Der 33-Jährige Vermieter des Hauses gab an, von der Plantage nichts gewusst zu haben. Er vermietet auch noch weitere Gebäude an dieselben Mieter. Die Beamten wurden schließlich auch dort fündig und entdeckten in einem Haus in Soest weitere 200 bis 300 Hanfpflanzen, in einem anderen Haus in Rüthen standen ebenfalls mehrere Pflanzen, und in einem vierten Objekt beschlagnahmten die Beamten Drogenutensilien. Die Mieter wurden nicht angetroffen.