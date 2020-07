Beinahe-Unfall auf Rügen : Frauen aus NRW aus 50 Metern Höhe an Steilküste gerettet

Sassnitz An der Steilküste Rügens sind am Mittwoch zwei Frauen aus Nordrhein-Westfalen in Not geraten. Sie konnten aber vor dem Absturz gerettet werden.

Die 17- und 45-Jährige seien ihrem Hund hinterhergelaufen, der sich losgerissen hatte, teilte die Polizei mit. An der Abbruchkante der Kreidefelsen rutschten sie ab, konnten sich aber in 50 bis 60 Metern Höhe festhalten. Selbst nach oben klettern konnten sie nicht. Ein 49-Jähriger, der mit ihnen unterwegs war, alarmierte die Polizei.

Einsatzkräfte der Höhenrettung der Feuerwehr Sassnitz bargen die beiden Frauen unverletzt aus ihrer misslichen Lage. Der Hund sei ebenfalls gerettet worden, sagte eine Polizeisprecherin in Stralsund. Woher genau in NRW die Geretteten stammen, sagten die Einsatzkräfte nicht.

(mba/dpa)