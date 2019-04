Rückreiseverkehr zum Ferienende : „Freitagnachmittag und Sonntag kann es nochmal heftig werden“

Düsseldorf Deutschland ist noch immer das beliebteste Ferienziel der Deutschen. Das bedeutet aber auch: Volle Autobahnen zu Ferienanfang und -ende. Wir haben nachgefragt, was am Wochenende zu erwarten ist.

„Speziell in NRW kann es außerdem Folgen haben, dass bei den Niederländern so langsam die Maiferien beginnen.“ Die Maiferien beginnen im ganzen Land am 27. April und enden am 5. Mai. Entsprechend müssen Autofahrer mit stockendem Verkehr und Stau rechnen. „Vor allem am Freitagnachmittag und Sonntag kann es nochmal heftig werden“, sagt Müther. Eine gute Nachricht gibt es aber auch: Mit Dauerstau oder gar Chaos auf den Straßen rechnet der ADAC nicht mehr. Lediglich mit etwas mehr Verkehrsaufkommen. „Der Rückreiseverkehr hat im Grunde schon Mitte der Woche begonnen und zieht sich jetzt einfach über die kommenden Tage.“ So schlimm wie an den Osterfeiertagen dürfte es entsprechend am kommenden Wochenende nicht werden.