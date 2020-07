Angriff bei Recherche in Köln : RTL-Team bei Dreharbeiten von mehreren Personen attackiert

Köln Eine 28 Jahre alte Frau und ein 25 Jahre alter Mann sollen das Team des Fernsehsenders erst blockiert und dann angegriffen haben. Ersten Erkenntnissen nach könnte es Verbindungen zu früheren Recherchen geben.

Ein Team des Fernsehsenders RTL ist bei Recherchen in Köln von mehreren Personen angegriffen worden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag im Stadtteil Ostheim, wie die Polizei mitteilte. Zunächst sei der Kleinbus des RTL-Teams durch ein Auto am Wegfahren gehindert worden. Danach sollen eine 28 Jahre alte Frau und ein 25 Jahre alter Mann aus dem Wagen ausgestiegen sein, die das Fahrzeug des Senders mit Schlägen und Tritten beschädigt haben sollen. Verletzte gab den Angaben zufolge nicht. Es seien Anzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung und Sachbeschädigung angefertigt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.