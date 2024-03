Nachrichtensendung „RTL aktuell“ Das ist der Nachfolger von Peter Kloeppel

Kloeppel war von 2004 bis 2014 auch Chefredakteur des Kölner Privatsenders. Er erhielt in seiner Laufbahn zahlreiche Ehrungen, etwa den Grimme-Preis Spezial, den Deutschen Fernsehpreis, den Bayerischen Fernsehpreis und den Publikums-Bambi. Vielen Zuschauerinnen und Zuschauern ist vor allem seine Moderation während der Anschläge vom 11. September 2001 in Erinnerung. Kloeppel moderierte damals siebeneinhalb Stunden live. Er kündigte an, künftig größtenteils in den USA leben zu wollen, um mehr Zeit mit seiner Frau und seiner Tochter verbringen zu können.