Über Düsseldorf, Neuss und Duisburg : RRX startet Testbetrieb zwischen Köln und Minden

Köln Der RRX soll die Großstädte in NRW besser und schneller miteinander verbinden. Nun läuft der Testbetrieb auf der RE6-Linie zwischen Köln und Minden.

Seit dem heutigen Montag, 21. Oktober, ist der Rhein-Ruhr-Express (RRX) im Testbetrieb in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Bis zum 14. Dezember sollen die Züge des neuen RRX einzelne Fahrten der Linie des Regionalexpress 6 übernehmen. Darauf haben sich die beteiligten Unternehmen National Express und Deutsche Bahn Regio NRW geeinigt, wie sie in einer Pressemitteilung erklärten. Auch die Verkehrsverbünde Rhein-Ruhr (VRR), Nahverkehr Rheinland (NVR) und Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) waren in die Planung miteinbezogen.