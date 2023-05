„Es verdichtet sich jetzt“ Wieder mehr Störche in NRW

Anfang der 1990er Jahre sah das Bild noch ganz anders aus: Damals lebten nur noch drei Storchenpaare in NRW. Inzwischen hat sich der imposante Schreitvogel an vielen Orten niedergelassen. In Dortmund wohnen zwei Paare in Schutzgebieten, im Kreis Mettmann gibt es ein Brutpaar, voriges Jahr wurde erstmals eines in Krefeld nachgewiesen. Die Hochburg ist aber der Kreis Minden-Lübbecke. Störche siedeln an Flussauen, etwa an Weser, Ems, Lippe und Ruhr, am Niederrhein, auch im Kreis Kleve und in Münster. „Es verdichtet sich jetzt“, sagte Jöbges. Er beringt jedes Jahr bis zu 150 Störche.