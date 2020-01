Roter Himmel über Ruhrgebiet : BP-Raffinerie fackelt bald wieder Gase ab

Das Foto der Feuerwehr Gelsenkirchen zeigt Feuerschein über dem BP-Werk. Foto: dpa/---

Gelsenkirchen In den kommenden Tagen will BP wieder Gas im Werk Scholven in Gelsenkirchen abfackeln. Dann wird ein roter Feuerschein über dem Himmel zu sehen sein. Erst am Montagabend riefen deshalb viele Bürger Polizei und Feuerwehr.

In der vergangenen Woche musste eine Anlage im Werk Scholven aufgrund eines technischen Defekts vorsorglich heruntergefahren werden, informiert das Unternehmen auf seiner Homepage. Das überschüssige Gas wurde deshalb aus Sicherheitsgründen über eine Fackel verbrannt.

Angesichts des riesigen Feuerscheins hatte Dutzende Bürger bei den Feuerwehren in Gelsenkirchen, Bochum, Recklinghausen und Oberhausen angerufen. Der Schein der Gasfackeln war im Umkreis von vielen Kilometern zu sehen - auch, weil die tiefstehenden Wolken den Feuerschein eindrucksvoll verstärkten, wie ein Feuerwehrsprecher damals erläuterte.

Nun warnt das Unternehmen die Bürger vor: Nach erfolgreich abgeschlossener Reparatur sei die Anlage nun wieder in Betrieb genommen, schreibt BP. Deshalb könne es in den nächsten Tagen zeitweise erneut zu Fackelschein und Geräuschentwicklung kommen. „Die Kolleginnen und Kollegen im Werk setzen alles daran, die Belästigungen für die Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten“, teilt BP mit. Das Unternehmen gehen davon aus, dass die Raffinerie bis zum Wochenende wieder im Normalbetrieb laufen kann.

Bei Fragen zu Geruchs- oder Geräuschbelästigungen hat BP eine Hotline unter Telefon 0209 366 35 88 eingerichtet.

