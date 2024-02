Gelb-schwarze Plakate Dortmunder Rosenmontagszug setzt Zeichen gegen Rechtsextremismus

Ein Zeichen gegen Rechtsextremismus will der Rosenmontagszug in Dortmund in diesem Jahr setzen. An vielen Wagen des Umzugs sollen am kommenden Montag gelb-schwarze Plakate mit der Aufschrift „Dortmund hat keinen Platz für Rechtsextremismus“ hängen, wie der Dortmunder Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus am Freitag mitteilte. Die Aktion sei „ein positives Zeichen für den Zusammenhalt in unserer Stadt“, sagte der Präsident des Festausschusses Dortmunder Karneval, Walter Buchholz. Deshalb mache man „gerne mit“.