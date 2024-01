Bilder Erster Blick auf die Persiflagen im Kölner Rosenmontagszug

Die Bauerstreiks sind ebenfalls ein Thema im Kölner Rosenmontagszug. Zu diesem Wagen-Entwurf teilt das Festkomitee mit: „Der Bauer streikt. Das muss man sich mal vorstellen! Auf den Straßen landauf, landab herrscht das ganz große Bauerntheater, seit die Ampel auch in der Landwirtschaft, dem am stärksten subventionierten Wirtschaftszweig, den Rotstift ansetzen will. Da dröhnen die Traktoren vor dem Brandenburger Tor und machen der Regierung die Hölle heiß. Da wird sogar der Wirtschaftsminister von mistgabel-schwingenden Agrar-Aggros fast von der Urlaubsfähre gezerrt. Geht’s noch?! Jugendliche Klimakleber sollen sich vom Acker machen, aber wenn der Bauer die Straßen dicht macht, dann wird Beifall geklatscht? So geht das nicht.“