Karneval 2024 in NRW Von Wüst bis Wollersheim - das sind die Promis beim Rosenmontagszug

Und einige Prominente haben schon vor dem Rosenmontag karnevalistische Höhepunkte absolviert: Innenminister Reul lief am Samstag in seiner bergischen Heimatstadt Leichlingen als Spielmann mitsamt „Trömmelchen“ beim Umzug mit - und posierte dabei immer wieder geduldig mit Jecken für Fotos. Die Toten Hosen aus Düsseldorf sorgten am Samstagabend ausgerechnet in Köln in einem Partyzelt am Flughafen Köln/Bonn für Stimmung, wie mehrere Medien berichteten. Laut WDR punkteten Campino und Band dabei auch mit Kölner Karnevalssongs.