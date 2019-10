22-Jähriger stammte aus Rommerskirchen : Leiche auf abgestelltem Zug gefunden - Toter identifiziert

Die Feuerwehr war mit mehreren Einheiten im Einsatz am Bahnhof Eckum.

Rommerskirchen Auf einem Zug im Kreis Neuss ist die Leiche eines jungen Mannes entdeckt worden. Die Polizei vermutet, dass er von einem Stromschlag aus der Oberleitung getroffen und getötet wurde.

Auf dem Dach eines abgestellten Zuges in Rommerskirchen im Kreis Neuss ist eine Leiche entdeckt worden. Der 22-Jährige stamme aus Rommerskirchen, berichtete eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neuss. Er sei vermutlich auf das Dach des Zuges geklettert und dort von einem Stromschlag aus der Oberleitung getötet worden.