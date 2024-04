Auf einer Landstraße in der Nähe von Aachen Sechsjähriges Kind und 19-Jährige bei Autounfall schwer verletzt

Aachen/Roetgen · Eine 41 Jahre alte Fahrerin geriet mit ihrem Wagen auf einer Landstraße in der Nähe von Roetgen, der sogenannten Himmelsleiter, in den Gegenverkehr. Die Polizei hat erste Erkenntnisse, was dei Ursache war.

02.04.2024 , 20:15 Uhr

Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschten widrige Wetterverhältnisse. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei einem Autounfall in der Nähe von Roetgen bei Aachen mit einem schwer verletzten sechsjähriges Kind am Ostermontag (1. April 2024) war laut Polizei mutmaßlich überhöhtes Tempo die Ursache. Neben dem Kind sei eine 19-Jährige schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 41 Jahre alte Fahrerin sei auf einer Landstraße, der sogenannten Himmelsleiter, mit „nicht angepasster Geschwindigkeit" unterwegs gewesen, habe auf regennasser Straße die Kontrolle über den Wagen verloren und sei auf der Gegenfahrbahn mit dem Auto eines 60-Jährigen kollidiert. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin habe sich nach dem Zusammenstoß mehrfach um die eigene Achse gedreht und sei dann an einem Grünstreifen auf der Seite zum Liegen gekommen. Bei dem Kind und der 19-Jährigen bestand keine Lebensgefahr mehr, hieß es am Dienstag (2. April 2024). Die Fahrerin und der 60-Jährige aus dem anderen Auto kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Am Montag war zunächst nur von einer schwer verletzen Person berichtet worden.

