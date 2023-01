Aus der Eifel in die Welt 100-jähriger Blogger - Opa erzählt vom Krieg und einem blauen Auge

Die Familie war gegen die Nazis eingestellt, was dazu führte, dass die Amerikaner Meisens Vater nach dem Krieg prompt zum Bürgermeister von Titz ernannten. In seinem Blog berichtet Peter Meisen oft von seinen Erlebnissen in der Nazizeit und im Krieg, den er als Wehrmachtssoldat miterlebte. Dass jetzt wieder Krieg in Europa herrscht, erschüttert ihn sichtlich.