Höhere Kaffeepreise in NRW „Ein Cappuccino müsste eigentlich fünf Euro kosten“

Das ist nicht ganz so einheitlich zu beantworten. Es kommt auf viele Faktoren an. An der Börse gehandelt wird Rohkaffee. Danach entstehen Kosten an verschiedenen Stellen, etwa beim Transport, bei der Röstung oder der Verpackung. Die können natürlich unterschiedlich ausfallen. Dazu kommen Zölle (auch wenn die Einfuhr von nicht entkoffeiniertem Rohkaffee in die EU aus allen Ursprungsländern zollfrei ist) und in Deutschland auch eine Kaffeesteuer.