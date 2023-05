Bei Vatertagstour in Rösrath Mann stürzt vom Hänger und wird lebensgefährlich verletzt

Bei einer Vatertagstour in Rösrath südlich von Köln ist ein 79 Jahre alter Mann bei einem Sturz lebensgefährlich verletzt worden. Er fiel am Donnerstagmittag von einem Treckeranhänger, geriet danach unter ein Rad des Gefährts und wurde überrollt. Das teilte die Polizei im Rheinisch-Bergischen-Kreis mit. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Köln. Die Polizei stellte den nicht zugelassenen Traktor und den umgebauten Anhänger sicher. Gegen den 68 Jahre alten Treckerfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.