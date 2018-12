Ermittler suchen dringend Zeugen: Rätselhafter Unfall mit tödlichem Ausgang beschäftigt Polizei in Roermond

Roermond Eine Leiche auf der Autobahn, eine schwer verletzte Frau und ein Auto in einem Maisfeld: Die Polizei im niederländischen Roermond sucht dringend Zeugen, die einen Unfall nahe der deutschen Grenze beobachtet haben.

Ein Autounfall nahe der Grenze zu Deutschland stellt niederländische Ermittler vor ein Rätsel. Wie die Polizei mitteilte, erhielten die Beamten in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.30 Uhr einen Anruf. Auf der A73 in Höhe der Ortschaft Sint-Odilienberg lag die Leiche eines Mannes. In einem nahegelegenen Maisfeld fand die Polizei außerdem eine schwer verletzte Frau in einem Auto. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und ist mittlerweile außer Lebensgefahr.