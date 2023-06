Hohes Risiko für Unbeteiligte NRW-Rockerszene drohen weitere Verbote

Düsseldorf/Köln · Immer wieder trägt die Rockerszene in Nordrhein-Westfalen Konflikte in aller Öffentlichkeit aus. Das Risiko für Unbeteiligte steigt. Welche relevanten Rockergruppierungen es in NRW gibt, wie viele Personen ihnen zugeordnet werden und wie sich die Szene verändert hat.

Ein Mitglied der Hells Angels. Die Kutten mit dem Totenkopflogo sind inzwischen verboten. (Archivbild) Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Die Bekämpfung der Rockerkriminalität bleibt für die Polizei in Nordrhein-Westfalen eine wichtige Aufgabe. „Einzelne Gruppierungen konnten wir in der Vergangenheit verbieten und auflösen, trotzdem sind Rocker nicht von der Bildfläche verschwunden“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) unsere Redaktion. „Sie ringen noch immer um Macht und Dominanz“, sagte Reul, „und da heiligt für die Rocker oftmals der Zweck die Mittel – da schreckt man auch vor Tötungsdelikten nicht zurück.“ Reul schließt weitere Verbote von Verbindungen nicht aus: „Wo nötig und möglich, werden wir einzelne Gruppierungen auch künftig verbieten, um kriminelles Handeln zu unterbinden.“.