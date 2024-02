Geheimer Polizeibericht über Rocker Warum die Bandidos in NRW nicht mehr als kriminelle Motorradbande gelten

Trotz Vereinsverboten und des öffentlichen Trageverbots von entsprechenden Clubabzeichen haben sich die Mitgliederzahlen in den von den Sicherheitsbehörden beobachteten Rockergruppierungen im Vergleich zu Vorjahr wieder erhöht. So registrierte die NRW-Polizei im vergangenen Jahr bis Ende September 888 Anhänger in den sogenannten Outlaw-Motorcycle-Gangs (OMG); zum Ende des Vorjahres waren es 813 gewesen, wie aus der Lageentwicklung und Gefährdungsbewertung des Landeskriminalamtes (LKA) zur Rockerkriminalität in NRW (Stand Dezember 2023, Verschlusssache) hervorgeht, in die unsere Redaktion Einblick gehabt hat.