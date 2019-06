Kultfestival endet am Sonntag : Rock am Ring 2019 - kaum Straftaten, kaum andere Zwischenfälle

Mehr Fans, weniger Probleme, tolle Stimmung - das Musikfestival in der Eifel geht in die letzte Runde. Am Sonntag stehen noch Highlights wie Tenacious D, Slipknot, Marteria und Casper auf dem Programm.

Am Montag reisen die meisten Besucher wieder ab - nach Hause, zurück in die Realität. Ein Blick ins Jahr 2020 lohnt sich noch nicht: „Wir feiern Geburtstag, aber Bands stehen noch nicht fest“, sagt Veranstalter Andre Lieberberg. Rock am Ring geht zu Ende, am Pfingstmontag brechen die meisten der rund 85.000 Fans ihre Zelte im Schatten der Nürburg ab und kehren zurück in ihr normales Leben mit ihren normalen Berufen und ihren normalen Problemen. Hinter ihnen liegen mehrere Tage Ausnahmezustand mit lauter Musik und lauter Bier. „Keine besonderen Vorkomnisse“, melden Einsatzkräfte und Veranstalter. Kaum Straftaten, kaum andere Zwischenfälle. Für das kommende Jahr kann Veranstalter Andre Lieberberg noch keinen Act präsentieren: „Das Jubiläum wird Headliner sein“, sagt er. Rock am Ring feiert 2020 ihren 35. Geburtstag. Die diesjährige Auflage des Rockfestivals mit mehr als 80 Bands in der Eifel dürfte als Startpunkt der Rückkehr der Ärzte in die Geschichte eingehen. Denn die Punkrocker aus Berlin haben in Rheinland-Pfalz am Samstag eins ihrer zwei lediglich zwei Konzerte in Deutschland in diesem Jahr gegeben - nach sechsjähriger Bühnenabstinenz. Als nächstes dürfte ein neues Album herauskommen. Offiziell bestätigt haben Farin Urlaub, Bela B. Felsenheimer und Rodrigez Gonzalez aber nichts. Mehr als 80 Bands haben von Freitag an im Schatten der Nürburg gespielt. Am Sonntagabend rocken noch The Bosshoss, Hollywood-Schauspieler Jack Black mit seiner Band Tenacious D und die Hardrock-Giganten Slipknot die Eifel, bevor sich das Festival bis 2020 verabschiedet. Aber bei Rock am Ring stehen die Bands nicht nur auf der Bühne. Direkt vor der Volcano Stage, der Hauptbühne, feiern die Jungs der Meerbuscher Punkrocker Massendefekt ordentlich mit. „Wir sind direkt nach unserem Auftritt in Paderborn hierher gekommen“, erklärt Gitarrist Nico Jansen. Die Band ist nicht das erste Mal am Ring, die Musiker kennen das Festival schon lange. „Irgendwann spielen wir auch mal auf einer der Bühnen“, sagt Nico - vielleicht in ein, zwei Jahren. Bis dahin genießt die aufstrebende Combo die einzigartige Stimmung in der Eifel: „Das ist schon ein ziemlich cooles Festival“, findet Nico. Mätti und Max aus Trier (beide 31) haben sich für fünf Nächte am Ring einquartiert. Auf dem Zeltplatz natürlich. Der Ingenieur und der Programmierer haben wettertechnisch gleich mehrere Jahreszeiten am Ring erlebt: Frühling, Herbst und teilweise sogar Winter. Zwischendurch fallen die Temperaturen in den einstelligen Bereich, tagsüber scheint dann auch mal bei 21 Grad die Sonne. „Die Nacht auf Donnerstag war schon heftig“, sagen die beiden. Regen, Gewitter und Sturm ziehen über die Eifel. „Aber scheiß aufs Wetter - wir saufen uns alles schön“, sagen sie. Dustin und seine Freunde haben ihre Zelte auch schon mittwochs aufgeschlagen - und wieder abgebaut - und wieder aufgebaut - und wieder abgebaut - und wieder aufgebaut. „Eine Nacht haben wir sogar im Auto geschlafen“, erklärt er. DAs Wetter in der Eifel ist tückisch. Hier gibt es generell feuchtere Luft, die vom Atlantik stammt, sagt Rock-am-Ring-Meteorologe Daniel Lassahn. „Es reicht ein 500 Meter hohes Mittelgebirge wie die Eifel aus, um einen Schauer oder ein Gewitter auszulösen“, erklärt er. Man müsse sich das wie ein Dominospiel vorstellen: „Ein Gewitter braucht auch einen Startanstupser“, sagt er. Danach beginnt die Kettenreaktion. Und ein Mittelgebirge könne ein solcher Startanstupser sein. Auch Dustin trinkt sich das Wetter schön. Rock am Ring sei eben nur einmal im Jahr. „Manche von uns verbringen ihren Jahresurlaub hier. Bei den Eintrittspreisen kommt das sogar auch preislich hin.“ Knapp 200 Euro für die Eintrittskarte, mindestens 50 Euro fürs Zelten - Anreise und Verpflegung kommen dann noch oben drauf. Das sind schnell 500 Euro für das Wochenende weg. „Der personelle und organisatorische Aufwand ist immens, die Künstler haben ihre Forderungen potenziert“, erklärte Rock-am-Ring-Erfinder Marek Lieberberg, Vater von Andre, im Interview mit uns. Dennoch müssten die Preise für Ring-Tickets den Vergleich mit anderen europäischen Festivals oder Events wie der Champions League nicht scheuen. „Im Verhältnis sind sie durchaus moderat. Und wie man am Zuspruch sieht, akzeptieren unsere Fans das“, sagt Lieberberg. Am Dienstag, 11. Juni, 12 Uhr, beginnt der Vorverkauf für Rock am Ring 2020. Vom 5. bis 7. Juni werden wieder rund 80 Bands die Eifel zum Beben bringen. Wer dabei sein wird, ist allerdings noch nicht klar. „In Kürze werden wir aber mit den ersten Informationen an die Öffentlichkeit treten“, sagt Andre Lieberberg.