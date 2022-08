“The greatest Entertainer“ : Was Sie zum Konzert von Robbie Williams in Bonn wissen müssen

Was Sie zum Konzert von Robbie Williams in Bonn wissen müssen

Bonn Der internationale Superstar kommt für zwei Exklusivkonzerte nach Deutschland. Am 30. August spielt er live in Bonn. 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden erwartet. Ob es noch Tickets gibt, wie man dorthin kommt und ab wann es losgeht.

„The greatest Entertainer“, wie sich Robbie Williams gerne selbst bezeichnet, kommt in die ehemalige Bundeshauptstadt nach Bonn . Das wegen Corona mehrfach verschobene Konzert findet Ende August auf der Hofgartenwiese, direkt neben der Universität statt. Ursprünglich war das Konzert im Sommer 2020 anlässlich des 250. Geburtstags des Komponisten Ludwig van Beethoven geplant gewesen. Jetzt ist es für die Zuschauer endlich so weit: Der britische Sänger kommt und hat einige Hits im Gepäck, auf die sich die Bonner-Fangemeinde freuen kann.

Wie wurde Robbie Williams bekannt?

Der internationale Superstar wurde schon als Teenager durch die Boygroup „Take That“ bekannt und war festes Bandmitglied bis zu ihrer ersten Auflösung in den 90er Jahren. Danach startete Williams als Solokünstler durch. Mit Hits wie „Old Before I Die“ oder der Ballade „Angels“ wurde er weltberühmt.

Wo und wann findet das Konzert statt?

Termin für das Konzert ist der 30. August 2022. Das Event wird auf der Hofgartenwiese in Bonn stattfinden. Die Adresse: Am Hofgarten/Stockenstraße, 53111 Bonn.

Wie läuft das Konzert ab und gibt es eine Vorband?

Gibt es noch Karten?

Nein, das Konzert von Robbie Williams am 30. August im Hofgarten ist ausverkauft. Via bonnticket sind zur Zeit keine Tickets mehr verfügbar (Stand: 26. August).

Wie reise ich am besten mit der Bahn an?

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Konzertlocation kommen möchte, kann mit der Tramlinie 16, 63 oder 68 zur Station Bonn Universität/Markt fahren oder am Bonner Hauptbahnhof aussteigen. Die Haltestelle an der Universität liegt direkt am Hofgarten und vom Hauptbahnhof sind es nur wenige Gehminuten zur Location. Das Konzertticket gilt für diesen Abend als Fahrkarte.